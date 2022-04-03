أسعار النفط ونتائج البنوك تدعم ارتفاع "تاسي" 16% في الربع الأول 

ارتفع المؤشر الرئيسي "تاسي" بنسبة 3.97% في مارس 2022، عند مستوى 13090.4 نقطة، فيما زاد بنسبة 16.03% خلال الربع الأول من 2022.

قال رئيس المشورة في GIB Capital عبدالله الحامد، إن أداء السوق السعودية في الربع الأول من 2022 يعد الأفضل منذ الربع الرابع من عام 2016 (أي منذ أكثر من 6 سنوات).

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وأضاف الحامد في مقابلة مع "العربية"، أن أداء السوق جيد جدا على الرغم من التحديات الدولية، وجاء مدعوما بارتفاع أسعار البترول والذي انعكس إيجابا على أداء قطاع البتروكيماويات.

وأشار إلى التأثير الإيجابي لارتفاع أسعار الفوائد على قطاع البنوك، مشيرا إلى نموا أرباح البنوك بنسبة 40% على أساس سنوي في العام الماضي.