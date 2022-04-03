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هذه العوامل تضع ضغوطاً هبوطية على أسعار النفط

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نفط وغاز

هذه العوامل تضع ضغوطاً هبوطية على أسعار النفط

دبي - العربية.نت

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قال العضو المنتدب لشركة منار للطاقة جعفر الطائي، إن ردة فعل الأسواق النفطية حاليا تدل على أن أسس السوق "مهددة" فيما يتعلق بعرض محدود وطلب أكبر من المتوقع.

وأضاف الطائي في مقابلة مع "العربية"، أن العوامل الجيوسياسية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية تلعب دورا أيضا.

وأشار إلى أن إفراج الولايات المتحدة عن احتياطيات النفط الاستراتيجية هو قرار سياسي، موضحا أن بريطانيا ستتخذ نفس القرار.

وأكد أن هذه العوامل تضع ضغوطا هبوطية على الأسعار لمدة مؤقتة، مشيرا إلى أن أسس السوق قد لا تتغير مع استمرار تهديد إنتاج النفط الروسي.

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