هذه أبرز التوقعات لقرارات الفيدرالي في مايو بشأن الفائدة

قال محمد المريري، المدير الإقليمي للمنطقة العربية في أوربكس، إنه رغم التباطؤ الذي شهدناه في البيانات التي تم إعلانها، إلا أن الأجور تعطي مؤشرات سلبية.

وأضاف "بيانات الأمس تؤكد أن المركزي الفيدرالي يتجه لتشديد السياسات النقدية، والتوقعات بنحو 80% أن يكون الرفع المقبل للفائدة بنحو نصف نقطة مئوية في مايو".

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وأشار إلى وجود عوامل جيوسياسية ضاغطة على الأسواق بسبب الحرب في أوكرانيا وكلها عوامل ضاغطة.