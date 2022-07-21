الخطوط القطرية تجدد طلبية شراء 25 طائرة بوينغ 737 ماكس 10

جددت الخطوط الجوية القطرية طلبية شراء 25 طائرة بوينغ 737 MAX 10 خلال معرض Farnborough الدولي للطيران، ما رفع الطلبيات على هذا النوع من الطائرات خلال الأسبوع الجاري إلى 125 طائرة.

وأكدت الخطوط القطرية أن التوقيع على الاتفاق المبدئي للطلبية قد تم في واشنطن مطلع العام الحالي، لكن صلاحيته انتهت لاحقا.

مادة اعلانية

يُشار إلى أن الخطوط القطرية كانت قد انتقدت طائرات "ماكس" وحثت بوينغ على تصميم طائرة جديدة كليا بعد حادثين مميتين أديا إلى تعليق استمر 20 شهرا لتحليق تلك الطائرة قبل رفعه في أواخر 2020.