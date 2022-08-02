  أوبر تتكبد خسائر 2.6 مليار دولار في الربع الثاني

كشفت أوبر عن خسارة في الربع الثاني اليوم الثلاثاء، على الرغم من تجاوزها تقديرات المحللين للإيرادات، كما سجلت 382 مليون دولار في التدفق النقدي الحر لأول مرة على الإطلاق.
وارتفعت أسهم أوبر بنسبة 14% في تداولات ما قبل السوق.
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وبلغت الإيرادات 8.07 مليار دولار مقابل 7.39 مليار دولار المقدرة، وفقاً لاستطلاع أجرته Refinitiv للمحللين.
وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 2.6 مليار دولار في الربع الثاني، منها 1.7 مليار دولار تعود إلى الاستثمارات وإعادة تقييم حصصها في شركات أورورا، وGrab، وزوماتو.
لكن الرئيس التنفيذي للشركة، دارا خسروشاهي قال في بيان، إن أوبر تواصل الاستفادة من زيادة عمليات النقل عند الطلب والتحول في الإنفاق من البيع بالتجزئة إلى الخدمات.
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