"الأهلي فاروس": شركات العقارات بمصر لم تعكس تكاليف مواد البناء في نتائجها

حققت شركات التطوير العقاري في مصر مبيعات قوية خلال الربع الثاني من 2022، وذلك رغم الأوضاع الاقتصادية والتحديات التي يواجهها السوق العقاري مع ارتفاع أسعار المدخلات ومعدلات التضخم التي تؤثر على القدرة الشرائية للعملاء.

وفي تعليقها على نتائج الشركات قالت محللة القطاع العقاري في الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، ميار العشري، إن شركات التطوير العقاري لم تعكس تكاليف مواد البناء في نتائجها.

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وحققت شركة بالم هيلز مبيعات بقيمة 5.1 مليار جنيه في الربع الثاني، بارتفاع 19.2% سنويًا. وارتفعت بذلك مبيعات النصف الأول 38.3% سنويًا إلى 10.7 مليار جنيه.

وسجلت شركة سوديك مبيعات بقيمة 2.9 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام بنمو 53.9% على أساس سنوي وبتراجع 21.4% على أساس ربعي، وبذلك ارتفعت مبيعات النصف الأول 77.4% سنويًا إلى 6.7 مليار جنيه.

حققت شركة مدينة نصر مبيعات قوية في الربع الثاني بقيمة 1.8 مليار جنيه، بارتفاع 122.8% سنويًا و14.0% ربعيا.

كما سجلت شركة أوراسكوم للتنمية مبيعات قوية في الربع الثاني 2022 بقيمة 2.7 مليار جنيه، بارتفاع 39.4% سنويًا و31.3% ربعيًا.

وقفزت أرباح شركة إعمار مصر للتنمية خلال الربع الثاني من عام 2022 بدعم من ارتفاع الإيرادات فقد ارتفع صافي ربح الشركة خلال الربع الثاني إلى نحو 1.5 مليار جنيه مصري مقابل نحو 801.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.