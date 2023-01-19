إيلون ماسك
محامي ماسك ينسف مزاعمه السابقة عن اتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة
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تحوّل لافت في قضية الدعوى التي رفعها مساهمون في تسلا على رئيس مجلس إدارتها إيلون ماسك، على خلفية التغريدة التي نشرها عام 2018 معلناً فيها اعتزامه شراء كامل أسهم الشركة المدرجة، وإلغاء إدراجها في البورصة.
فبعد أن كان ماسك يزعم أن تغريدته كانت مستندة إلى اتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أقر محاميه بأن التغريدة كانت متسرعة، وذهب في اتجاه آخر مختلف لتبريرها.
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