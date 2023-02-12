أمين الناصر: العالم سيستمر بالاعتماد على النفط والغاز في المستقبل المنظور

قال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في "أرامكو" السعودية أمين الناصر، اليوم الأحد، إن قواعد الـ "ESG" المنحازة ضد الطاقة التقليدية تؤدي إلى نقص الاستثمارات وتضر الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

وأضاف خلال مشاركته في ملتقى السوق المالية السعودية 2023، أنه مع تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا فإن البدائل ليست مهيأة لتحمل الأعباء الكبيرة للطلب العالمي.

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وأوضح الناصر أن "العالم سيستمر بالاعتماد على النفط والغاز في المستقبل المنظور خصوصا في قطاعات النقل والصناعات الثقيلة وتوليد الكهرباء".

وتابع: "من أجل تحول أقل خطورة يجب على الجميع وبشكل خاص في الأسواق المالية يجب أن يكون لديهم رؤية أكثر واقعية عن كيفية التحول في قطاع الطاقة".