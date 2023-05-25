خبير للعربية: الدولار الأميركي يعيش مرحلة ارتفاعاته الأخيرة

قال خبير الأسواق العالمية، عبدالعظيم الأموي، في مقابلة مع قناة "العربية" إن التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين الأميركي بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري سيستغرق وقتا أطول مما رأيناه في عام 2011، حينما تم التوصل لاتفاق قبل نهاية الموعد المحدد بنحو 72 ساعة فقط.

وأضاف الأموي أن التوصل لاتفاق ربما يحصل بشق الأنفس وأن الدولار الأميركي يعيش ارتفاعاته الأخيرة مقابل العملات العالمية، وقال "في حال تزايدت حالة عدم اليقين فإن الدولار سيتراجع، مقابل ارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني".

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وفيما يتعلق بتحركات الذهب قال الأموي "أتوقع ارتفاع عوائد السندات، فيما سيرافق الذهب عوائد السندات في الارتفاع، على عكس ما رأيناه في فترات سابقة".

وحول حركة اليورو قال الأموي إن تحركات الدولار سيستفيد منها اليورو، خاصة وأنه يمثل 53% من مؤشر الدولار، كما سيستفيد اليورو من ارتفاعات أسعار الفائدة في منطقة اليورو.