خبير للعربية: الأسواق تبالغ في توقعاتها للفائدة والفيدرالي قد يكون على حق

قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مسح الـ"Beige Book"، الذي يشمل المقاطعات الفيدرالية الاثنتي عشرة، إن الإنفاق الاستهلاكي المرن ساعد في دفع الاقتصاد قدما في الأسابيع الأخيرة، مما عوض الضعف في قطاعات أخرى مثل التصنيع.

وأظهر المسح أن معظم المقاطعات رأت إشارة واحدة على الأقل على تباطؤ سوق العمل، لكن أكثر من نصفها لم تشهد تغيرًا يذكر في مستويات التوظيف الإجمالية. وتتوقع الشركات في العديد من المناطق أن ينخفض ​​نمو الأجور بشكل أكبر خلال العام المقبل.

مع ذلك أوضح الـ"Beige Book" أن الشركات أبدت تفاؤلا حيال المستقبل وآفاق النمو. يشار إلى أن الـ"Beige Book" ينشر قبل أسبوعين من كل اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.

ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الفائدة من دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي في اجتماعه المقبل الذي يبدأ في 30 يناير.

وتسعر الأسواق احتمالية بدء الفيدرالي في خفض الفائدة خلال شهر مارس، حيث يتوقع بعض المؤسسات أن يكون هناك 6 عمليات خفض خلال العام الجاري وهي ضعف توقعات الاحتياطي في اجتماعه الأخير. وبالتالي "هناك تباين واضح بين توقعات السوق والفيدرالي"، بحسب المحلل المالي الأول في مجموعة "إكويتي" أحمد عزام.

وأضاف عزام، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الأسواق تبالغ في توقعات مسار الفائدة والفيدرالي قد يكون على حق هذه المرة.

وحذر صندوق النقد الدولي من خفض الفائدة في وقت قريب مع استمرار معدلات التضخم المرتفعة. وهو أمر أكد عليه عزام إذ أشار إلى أن التضخم لا يزال بعيد عن مستهدف الفيدرالي البالغ 2%.

"إمكانية ارتفاع التضخم لا تزال واردة خاصة مع النمو الاقتصادي الجيد".

وانخفضت الطلبات الأولية للحصول على إعانة البطالة الأميركية بشكل غير متوقع خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام، مما يؤكد مرونة سوق العمل في بداية العام الجديد.

وانخفضت الطلبات الأولية بمقدار 16 ألفا إلى 187 ألفا في الأسبوع المنتهي في 13 يناير، وفقًا لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس. وتعتبر هذه البيانات الأخيرة أقل من جميع التقديرات في استطلاع "بلومبرغ" للاقتصاديين.

خالف الإنتاج الصناعي الأميركي التوقعات وسجل ارتفاعا طفيفا في ديسمبر يعود إلى تحقيق نمو في قطاعي الصناعات التحويلية والتعدين، وفق ما أفاد به الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء.

وقال بيان صادر عن البنك المركزي الأميركي إن الانتاج الصناعي ارتفع بمعدل 0.1% في ديسمبر مقارنة بنوفمبر الذي لم يتم تسجيل أي نمو خلاله بعد مراجعة أرقامه.

وكشفت بيانات التضخم في أميركا يوم الخميس الماضي عن تسجيل ارتفاع من 3.1% في نوفمبر إلى 3.4% في ديسمبر على أساس سنوي. وجاءت هذه الأرقام أعلى من التوقعات البالغة 3.2%.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري و3.9% مقارنة بالعام الماضي، بينما كانت التقديرات تشير إلى نمو بنسبة 0.3% و3.8% على التوالي.