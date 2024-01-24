تراجع احتمالية خفض الفيدرالي الأميركي للفائدة إلى ما دون 50% في اجتماع مارس

انخفضت توقعات الأسواق خلال الأيام الأخيرة بشأن احتمالية خفض الفيدرالي الفائدة خلال اجتماع مارس من 75% في نهاية ديسمبر 2023 حتى 42% في نهاية شهر يناير 2024.

وفي هذا الإطار، يقول رئيس قسم الأبحاث في مجموعة "Equity" رائد الخضر، إن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن يخفض الفيدرالي الفائدة في النصف الثاني من العام الجاري، مؤكدا أن قرارات الفيدرالي المنتظرة قد تكون هي المحرك الرئيسي للأسواق.

وأضاف الخضر في مقابلة مع "العربية Business"، أن التوقعات الحالية تشير إلى أن تقليص أسعار الفائدة قد يكون بوتيرة سريعة نسبيا في النصف الثاني من العام الجاري وتحديدا في الربع الثالث والرابع من 2024.

"أعتقد أنه سيكون لدينا 3 تخفيضات (للفائدة) بنسبة 150 نقطة أساس والتي ستكون كفيلة لأن تخفف من عبء ارتفاع تكاليف الاقتراض".

قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أحدث مسح لـ"Beige Book"، الذي يشمل المقاطعات الفيدرالية الاثنتي عشرة، إن الإنفاق الاستهلاكي المرن ساعد في دفع الاقتصاد قدما في الأسابيع الأخيرة، مما عوض الضعف في قطاعات أخرى مثل التصنيع.

وأظهر المسح أن معظم المقاطعات رأت إشارة واحدة على الأقل على تباطؤ سوق العمل، لكن أكثر من نصفها لم تشهد تغيرًا يذكر في مستويات التوظيف الإجمالية. وتتوقع الشركات في العديد من المناطق أن ينخفض ​​نمو الأجور بشكل أكبر خلال العام المقبل.

مع ذلك أوضح الـ"Beige Book" أن الشركات أبدت تفاؤلا حيال المستقبل وآفاق النمو. يشار إلى أن الـ"Beige Book" ينشر قبل أسبوعين من كل اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.

ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الفائدة من دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي في اجتماعه المقبل الذي يبدأ في 30 يناير.