شركات طيران تعيد طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 9 إلى الخدمة

قالت شركة "يونايتد إيرلاينز" إنها استأنفت استخدام طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 9 يوم السبت لرحلات الركاب بعد أن أعطى المنظمون الأميركيون الضوء الأخضر لاستخدام الطائرة، بعد تحقيقهم في حادثة الجو لمتن طائرة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت "يونايتد إيرلاينز" إن أول رحلة من طراز ماكس 9 على متنها ركاب منذ 6 يناير غادرت نيوارك متجهة إلى لاس فيغاس حوالي الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي (1530 بتوقيت غرينتش) وعلى متنها 175 راكبًا و6 من أفراد الطاقم. وتتوقع شركة السفر تشغيل عدد قليل من رحلات الركاب على طائرات ماكس 9 في الأيام الأولى.

وفي هذا الإطار، تقول أستاذة إدارة الطيران في جامعة Surrey في بريطانيا دكتورة نادين عيتاني إن إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية - الجهة الرقابية الأعلى - قامت بوضع العديد من التدابير التي يجب على الشركات اتباعها. و"بعد أن قامت الشركات بكل الإجراءات، قامت الإدارة بوضع قيود إضافية على شركة التصنيع بوينغ للإشراف والرقابة جودة التصنيع وسلاسل التصنيع".

أدى انفجار لوحة المقصورة في 5 يناير لطائرة ماكس 9 عمرها ثمانية أسابيع تشغلها خطوط ألاسكا الجوية، إلى دفع إدارة الطيران الفيدرالية إلى وقف تشغيل 171 طائرة بوينغ، من طراز 737 ماكس 9، مما أدى إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية لشركتي ألاسكا ويونايتد إيرلاينز.

وأضافت عيتاني، في مقابلة مع "العربية Business"، أن "هناك جهودا إضافية أكثر لوضع هذا الطراز تحت المراقبة لمعرفة ما إذا كانت المشاكل سوف تستمر أو قد انتهت مع هذا التفتيش".

"الجهات الرقابية لديها إجراءات قياسية ومعتمدة لتتأكد أن هذا الطراز وعملية التشغيل والتحليق هي آمنة 100%. ولكن لا يمكننا اعتبارها بأنها بنسبة مخاطر 0% (Zero risk)، ولكن الإجراءات القياسية المعتمدة الآن يمكن أن تخلق نوعا من الثقة".

وقالت خطوط ألاسكا الجوية، يوم الجمعة، إنها أكملت عمليات التفتيش على المجموعة الأولى من طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 9، مما يسمح لشركة النقل بإعادة ماكس 9 إلى الخدمة.

تعتبر طائرة تابعة لشركة كوبا إيرلاينز أول طائرة من طراز ماكس 9 تعود إلى الخدمة يوم الخميس.