الأسواق تترقب تصريحات الفيدرالي اليوم وسط توقعات بتثبيت الفائدة

تترقب الأسواق تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء، وسط توقعات بتثبيت معدلات الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي عند 5.25% إلى 5.50%.

وتشير التوقعات بنسبة 97.9% إلى أن الفيدرالي سيبقي الفائدة عند مستوياتها الحالية. المعضلة تكمن في اجتماع مارس، حيث انخفضت توقعات الأسواق الآجلة - بحسب بيانات "CME FedWatch" التي اطلعت عليها "العربية Business" - بأن الفيدرالي قد يخفض الفائدة بربع نقطة أساس في الاجتماع الثاني من العام 2024 من 73.4% في نهاية ديسمبر إلى 44.7% في 31 يناير 2024.

كما يتوقع 52% بأن سيناريو الخفض هو الأكثر احتمالا في اجتماع مايو.

وفي هذا الإطار، يقول مدير التداول في "TDR Capital" سيف قدورة إن جيروم باول سيؤكد في اجتماع اليوم على التصريحات السابقة مثل "ما عاهدنا عليه في السابق، بأن الفيدرالي ملتزم في خفض التضخم دون مستويات 2%".

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أنه "لن يكون هناك في خفض في الفائدة اليوم ولا حتى في اجتماع مارس، باعتقادنا أن خفض الفوائد قد يبدأ في الربع الثالث أو الربع الرابع من العام".