بعد نتائج "تسلا".. السوق تترقب نتائج "ميتا" بعد جرس الإغلاق

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كشفت شركة "تسلا" - بعد جرس إغلاق جلسة الثلاثاء - أن أرباحها المعدلة للربع الأول انخفضت بنسبة 48%، وهي أقل من توقعات وول ستريت المنخفضة، لكنها أكدت للمستثمرين أنها تخطط للمضي قدماً في نموذج أرخص من المقرر طرحه العام المقبل.

أعلنت الشركة عن انخفاض بنسبة 9% في إجمالي الإيرادات، وهو ما خالف أيضاً تقديرات المحللين. وانخفض هامش ربحها بمقدار نقطتين مئويتين.

لكن "تسلا" شجعت بعض المستثمرين بإعلانها أنها تخطط للمضي قدماً في نموذج أقل سعراً، والذي قالت إنه سيدخل حيز الإنتاج في النصف الثاني من عام 2025 - مما دعم ارتفاع السهم خلال جلسة الأربعاء.

وفي هذا الإطار، يقول فادي رياض - كبير استراتيجي الأسواق في "Moneta Markets" - إن الانخفاضات الأخيرة على السهم وتسعير السوق للنتائج المخيبة للآمال أدت إلى دعم السهم خلال اقتتاج الجلسة اليوم.

وأضاف رياض، في مقابلة مع "العربية Business"، أن من بين العوامل الأخرى التي دعمت السهم هي تصريحات الشركة التي تشير إلى التوجه نحو سوق السيارات الأقل تكلفة.

"هذه النقطة تتعلق بمنافسة "تسلا" وهي "بي واي دي" حيث نرى التغييرات التي تقوم بها (تسلا) في ألمانيا والصين".

نتائج "ميتا"

تترقب الأسواق نتائج "ميتا" بعد جرس الإغلاق اليوم وسط استمرار ارتفاع الفائدة مما يعتبرها رياض أمرا يؤثر على هوامش أرباح الشركات في المجمل.

ويعتبر رياض أن التحدي الأكبر لـ"ميتا" هو الإعلان عن بياناتها بعد أن كانت كشفت عن أرباح في الربع الماضي قوية جدا. "لن تكون البيانات سلبية ولكنها قد تكون أقل من الربع الماضي".

وأشار إلى أنه وبحال انخفاض السهم بعد النتائج فقد تكون هذه فرصة جديدة لإعادة شراء السهم.

وستصدران "مايكروسوفت" و"ألفابت" نتائجهما المالية يوم الخميس، و"أبل"و"أمازون" ستعلنان عن نتائجهما في الأسبوع المقبل. وستبقي "إنفيديا" المتداولين في حالة ترقب حتى 22 مايو المقبل.