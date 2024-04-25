كيف تسير مستهدفات "رؤية السعودية 2030"؟

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صدر التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030، والذي أشار إلى أن 87% من مبادرات الرؤية هي مكتملة أو تسير على المسار الصحيح كما بنهاية العام الماضي.

ففي مجال السياحة، وصل عدد زوار المملكة إلى 106 ملايين زائر العام الماضي، منهم 27.4 مليون زائر دولي، لتصبح في المركز الثاني بنسبة نمو السياح الدوليين.

أما في قطاع الإسكان، فبلغت نسبة تملك المواطنين للمساكن 63.7%، لتقترب من المستهدف البالغ 70%.

وبخصوص صندوق الاستثمارات العامة، أشار تقرير الرؤية إلى أن إجمالي الأصول المدارة من قبل الصندوق بلغ تيرليونين و810 مليارات ريال، متخطية مستهدف 2023، علما بأن المستهدفات الخاصة بعام 2030، تقدر أصول الصندوق السيادي السعودي بعشرة تريليونات ريال.

وتم تأسيس 93 شركة في محفظة صندوق الاستثمارات العامة في 2023، مقارنة بـ 71 شركة في العام 2022، ووفَّر الصندوق 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مقارنة بـ 500 ألف في العام 2022.

وبخصوص معدلات البطالة، أشار تقرير الرؤية أن معدل البطالة بين السعوديين سجل 7.7%، مقارنة بخط الأساس البالغ 12.3%، ومتجاوزًا مستهدف 2023 البالغ 8%، فيما يبلغ مستهدف الرؤية 7%.