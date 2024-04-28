ما أهمية انعقاد مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض السعودية لأول مرة؟

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يستضيف المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، اليوم الأحد، المنتدى المفتوح ضمن أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي سيُعقد في يومي 28 و29 أبريل الجاري.

ويهدف المنتدى المفتوح الذي تستضيفه الرياض في فندق الريتز كارلتون إلى تعزيز الحوار بين قادة الفكر حول عدة موضوعات، من بينها التحديات البيئية، ودور الفنون في المجتمع، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، والمدن الرقمية، والصحة العقلية، وكما سيوفر المنتدى فرصة ملائمة للطلاب ورواد الأعمال والمهنيين الشباب لمناقشة واستكشاف هذه القضايا الهامة.

وفي هذا الإطار، يقول د. محمد مكني - أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام - إن اختيار الرياض لاستفاضة المنتدى دليل أن السعودية حققت نجاحات كبيرة جدا على مستوى القرارات الاقتصادية والسياسية التي ساعدت في دعم الاقتصاد العالمي.

"الإقبال الكبير الذي يشهده المنتدى - الذي يشمل رؤساء دول وشركات - بجتمعون في مكان واحد من أجل النظر في التحديات التي تواجه العالم من أجل البحث عن كيفية وضع خطط من أجل معالجة الكثير من الأمور التي هي سبب وراء التحديات التي تواجه الاقتصاد".

يشارك في الاجتماع الخاص أكثر من 1000 مشارك بينهم أكثر من 20 وزير خارجية من حول العالم، وأصحاب المصلحة العالميين الرئيسيين لتعزيز التعاون في المجالات الحاسمة للتنمية والمساعدة في سد الفجوة المتزايدة بين الأسواق المتقدمة والناشئة.

وأضاف مكني، في مقابلة مع "العربية Business"، أن أهمية المنتدى كبيرة جدا ومتوقع أن يكون هناك مخرجات من المنتدى تساعد العالم بأن يعمل ككتلة واحدة بشكل جماعي.

وأشار مكني إلى تصريحات وزير الاقتصاد السعودي ضمن المؤتمر والذي أشار إلى أن العالم يجب أن يعمل بشكل جماعي وسط وجود فرق شاسع بين الدول.

وذكر وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم في حديثه عن استضافة الحدث الأول من نوعه في الرياض: "أصبحت الرياض في ظل رؤية السعودية 2030 عاصمة عالمية لقيادة الفكر، ووجهة محورية عالمية للابتكار وريادة الأعمال والتنمية المستدامة".

وقال: "نتطلع إلى استضافة قادة الفكر ورواد الأعمال من مختلف دول العالم في الرياض، حيث يعد هذا الاجتماع فرصة مواتية للتواصل وتعزيز العمل المشترك مع المجتمع الدولي واستعراض ومناقشة أبرز الموضوعات التي ترسم مسار المستقبل".