خبير للعربية: السعودية سبقت بعض الدول الأوروبية في استثماراتها بالفضاء

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اختتمت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض - بعد يومين من المشاركة الواسعة - بالإعلان عن العديد من الاستثمارات السعودية والاتفاقيات أبرزها إطلاق السعودية بالتعاون مع مؤسسة"بيل غيتس" الخيرية مبادرة عالمية تهدف إلى استئصال شلل الأطفال في العالم، بالإضافة إلى توقيع وكالة الفضاء السعودية اتفاقية مع المنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء "مركز مستقبل الفضاء" في المملكة.

وفي هذا السياق، يعتبر عمر باحليوه، الرئيس لديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية، أن "لدى المملكة العربية السعودية خطوات استباقية للتواجد على الصعيد الدولي. كما أنها تركز على الاستثمار والتنمية الدولية عبر مساعدة الشعوب الأخرى".

وأشار باحليوه فيما يتعلق بالتنمية الدولية إلى اتفاقية السعودية مع مؤسسة"بيل غيتس" الخيرية التي تهدف إلى إنقاذ ما يصل لـ 370 مليونا من الشلل.

تفاصيل مبادرة السعودية لإنهاء شلل الأطفال في العالم

وأكد باحليوه، في مقابلة مع "العربية Business"، أن "هذا نوع من المسؤولية الاجتماعية الدولية للمملكة العربية السعودية للمشاركة في تنمية المجتمعات الدولية والمحافظة على الأمن الصحي للدول".

وفيما يتعلق بالاستثمارات في الفضاء، أشار الخبير إلى أن هذه تعتبر خطوة متقدمة جدا تسبق من خلالها السعودية بعض الدول الأوروبية في الاستثمار في الفضاء خاصة أن هذا هو المستقبل حيث تسعى المملكة لتكون أحد رواد هذه الصناعة.

السعودية تعزز حضورها الفضائي بمركز عالمي لـ"مستقبل الفضاء"

السعودية تنشئ مركزاً متخصصاً بمجالات الفضاء بالشراكة مع "المنتدى الاقتصادي العالمي"

وأشار باحليوه إلى أن كل هذه الاستثمارات التي تقوم بها السعودية تزيد من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية وأيضا ترفع من الناتج الإجمالي الوطني. وبالتالي "كل ما تقوم به السعودية هي استثمارات مستقبلية وتضعها في مركزها كأحد الرواد الاقتصاديين والاجتماعيين أيضا في العالم".

وأشار باحليوه إلى تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان فيما يتعلق بالطاقة البديلة والطاقة الخضراء.

"الطاقة الأحفورية هي المصدر الأساسي للطاقة في العالم. والعالم - مهما عمل - لن يستطيع الاستغناء عن الطاقة الأحفورية ولكن الطاقة البديلة سواء الهيدروجينية أو الشمسية أو الرياح أو غيرها من الطاقة البديلة كلها تعتبر سبلا لتخفيف العبء على الطاقة الأحفورية".

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن هناك قائمة من الحلول لخفض الانبعاثات الكربونية يمكن اعتماد أي منها.

وزير الطاقة السعودي: هناك قائمة من الحلول لخفض الانبعاثات يمكن اعتماد أي منها

كما ذكر وزير الطاقة السعودي، ضمن مشاركته في فعاليات المنتدى، أنه لا توجد وصفة جاهزة للتحول إلى الطاقة الخضراء يجب على الجميع الانصياع لها.

وأوضح "لا مانع لدينا من الشراكة مع الجميع، نحن على استعداد لنقل هذه الجزيئات، وخاصة الهيدروجين في شكل الأمونيا عبر الأنابيب، لكن نواجه تحديات".