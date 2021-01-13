يكلف الازدحام الحضري الدول المتقدمة نحو 1.7 تريليون دولار سنويا، بحسب تقرير لبنك HSBC، ويمكن أن ترتفع هذه التكلفة بـ30% بحلول 2030 ما لم تتم معالجة المشكلة.

في البلدان الناشئة، يمكن أن يؤدي ارتفاع الدخل وزيادة التحضر إلى مضاعفة تكاليف الازدحام إلى تريليوني دولار في العقد المقبل ما لم تصبح المدن أكثر كفاءة.

على الصعيد العالمي، تكلفة الازدحام في المدن قد تصل إلى 4 تريليونات دولار في 2030 أي نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي!

ففي الولايات المتحدة، من المتوقع أن تبلغ تكلفة الازدحام 679.2 مليار دولار في العام 2030، أي 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.