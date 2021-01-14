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ما هي الفرص الاستثمارية في السعودية؟

اقتصاد السعودية

ما هي الفرص الاستثمارية في السعودية؟

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العربية.نت

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كشف ولي العهد السعودي الفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة والتي تصل قيمتها إلى 6 تريليونات دولار خلال السنوات العشر القادمة، منها 3 تريليونات دولار استثمارات في مشاريع جديدة، في إطار ما توفره رؤية 2030 من فرص لإطلاق قدرات المملكة غير المستغلة، وتأسيس قطاعات نمو جديدة وواعدة.

واستعرض الأمير محمد بن سلمان، خلال جلسة الحوار الاستراتيجي المنعقدة في إطار فعاليات منتدى الاقتصاد العالمي الإنجازات التي حققتها المملكة منذ الإعلان عن رؤية 2030

جاء ذلك خلال مشاركة الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، في جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور أكثر من 160 من قادة ورواد الأعمال المؤثرين الدوليين مثلوا 28 قطاعاً و36 دولة.

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