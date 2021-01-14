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ما أبرز المشاريع الاستثمارية لـ"صندوق الاستثمارات العامة"؟

صندوق الاستثمارات

ما أبرز المشاريع الاستثمارية لـ"صندوق الاستثمارات العامة"؟

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أوضح الأمير محمد بن سلمان أن 85% من البرنامج الاقتصادي الضخم للمملكة سيتم تمويله من قبل صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي، فيما ستكون النسبة المتبقية من خلال جذب رأس المال الأجنبي.

وتتوزع أبرز المشاريع الاستثمارية لـ"صندوق الاستثمارات العامة" على الشكل الآتي: 45 مليار دولار في صندوق رؤية سوفت بنك، و20 مليار دولار في صندوق بلاكستون للبنية التحتية، و10 مليارات دولار مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي في مشاريع سعودية – روسية، و3.5 مليار دولار في شركة أوبر تكنولوجيز، وحصة 90% في شركة الصندوق السعودي - الأردني للاستثمار.

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