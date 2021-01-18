تحضر مرشحة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في منصب وزير الخزانة جانيت يلين، جلسة استماع اليوم في الكونغرس قبل يومين من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب.

وحصلت يلين على درجة البكالوريوس بتخصص الاقتصاد من جامعة براون عام 1967.

ونالت الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ييل عام 1971.

وبدأت مسيرتها المهنية كبروفيسور مساعد في الاقتصاد بجامعة هارفرد، ثم مستشارة اقتصادية كبيرة للرئيس السابق بيل كلينتون.

عيّنها كلينتون ضمن مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي عام 1994.

علما أنها أول امرأة تتولى رئاسة الاحتياطي الفيدرالي بين 2014 و2018.

وتميزت ولايتها للفيدرالي بتحسن سوق العمل وانخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية.

غادرت الفيدرالي مطلع 2018 بعد رفض ترمب تمديد ولايتها.