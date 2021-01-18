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ما هي صناديق الاستثمار العقارية المتداولة "ريت"؟

عقارات

ما هي صناديق الاستثمار العقارية المتداولة "ريت"؟

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العربية.نت

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صناديق "ريت" هي أداة ائتمان للاستثمار العقاري، وتندرج تحت فئة الصناديق العقارية. يتم الاكتتاب في وحدات صناديق "ريت" والتداول فيها مثل الأسهم.

تستثمر صناديق "ريت" في القطاع العقاري، وتدر دخلا سنويا لملاك الوحدات بحسب أدائها.

توزع صناديق "ريت" سنويا ما بين 80 إلى 90% من إجمالي الأرباح المحققة.

تساعد صناديق "ريت" صغار المستثمرين على الاستثمار في القطاع العقاري والاستفادة من العائد في حال نجاحها.

في نوفمبر 2016، تم إدراج صندوق "الرياض ريت" كأول صندوق متداول في السوق السعودية.

علماً أن في السوق المالية "تداول"، يوجد 17 صندوقا عقاريا "ريت" متداول.

وفي الإمارات، صندوق "إمارات ريت" هو أول الصناديق المتداولة، حيث تم إدراج الصندوق في ناسداك دبي في 2014.

وفي يناير 2021، أدرج صندوق "المال كابيتال ريت" في سوق دبي المالي.

كما طرح صندوق عمان العقاري للاكتتاب في مسقط، حيث سيتم انتهاء الطرح في 31 يناير 2021.

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