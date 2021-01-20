أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، أن مجلس إدارتها سينعقد يوم الأربعاء، الموافق لـ 20 يناير 2021.

وقالت الشركة في بيان بسوق دبي المالي، إن مجلس الإدارة سيناقش خلال اجتماعه رفع نسبة تملك الأجانب في أسهمها.

وفي بيان منفصل، أعلنت مجموعة "الإمارات للاتصالات"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أن مجلس إدارتها سيناقش رفع نسبة تملك غير المواطنين لأسهمها، وذلك خلال اجتماعه يوم غد الأربعاء.

ويصل الحد الأقصى المسموح حالياً لتملك الأجانب في مجموعة "الإمارات للاتصالات" 20%.

وفي هذا السياق، قال عضو المجلس الاستشاري في Chartard Institute for Securities and Investment وضاح الطه إن هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين أوزان الشركتين في مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة، إلى جانب إعادة هيكلة إيراداتها في هذه الظروف الصعبة.