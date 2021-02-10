أقرت الحكومة البريطانية تشديد القيود على السفر للمواطنين والمقيمين القادمين من البلدان المصنفة في اللائحة الحمراء وذلك ابتداء من الـ15 من الشهر الحالي.

وبحسب القرار الأخير، يجبر القادمون من بعض الدول التي ترتفع فيها الإصابات بفيروس كورونا إلى قضاء 10 أيام في الحجر الوقائي في أحد الفنادق المعتمدة، التي ستكلف كل مسافر 1750 جنيها استرلينيا تشمل الفحوصات والمواصلات.

يذكر أن بريطانيا منعت دخول أراضيها لجميع الجنسيات من الدول المصنفة في اللائحة الحمراء باستثناء مواطنيها وحاملي الإقامة البريطانية، كما أوقفت الرحلات الجوية المباشرة من عدة بلدان.