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أكبر الشركات العالمية استثماراً في بيتكوين!

بيتكوين

أكبر الشركات العالمية استثماراً في بيتكوين!

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دبي - العربية.نت

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استثمرت العديد من الشركات العالمية في العملة الرقمية الأكثر انتشارا "بيتكوين"، من هذه الشركات "تسلا"، إذ استثمرت 1.5 مليار دولار في عملة بيتكوين الشهر الحالي.

كما أن Grayscale Bitcoin Trust، والتي تدير أكبر محفظة لعملة البيتكوين في العالم، بحوزتها 3% من البتكوين في العالم قيمتها تتعدى 30 مليار دولار.

من جهة أخرى، تملك MicroStrategy للاتصالات 71 ألف بيتكوين بقيمة 3.3 مليار دولار.

وتحتفظ مجموعة CoinShares بـ69 ألف بيتكوين، قيمتها 3.2 مليار دولار.

إلى ذلك، تمتلك Ruffer Investment Company نحو 45 ألف بيتكوين، قيمتها 2 مليار دولار.

وتمتلك 3iQ The Bitcoin Fund، نحو 22 ألف بيتكوين قيمتها أكثر من مليار دولار.

بالمقابل، لدى Galaxy Digital Holdings نحو 16 ألف بتكوين تبلغ قيمتها 770 مليون دولار.

وتحتفظ ETC Group Bitcoin بـ12 ألف بيتكوين قيمتها 600 مليون دولار.

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