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ماذا توقع رئيس "بلاك روك" لأسواق الأسهم؟

شركات

ماذا توقع رئيس "بلاك روك" لأسواق الأسهم؟

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لـ"بلاك روك" لاري فينك في آخر تصريحات له، إنه يتوقع استمرار صعود أسواق الأسهم هذا العام ولكن ليس بزخم 2020.

وجاء في تصريحاته:" إذا كنت تعتقد أن الدولار سيضعف بسبب الحوافز المالية الجديدة فيمكنك الاستثمار عالمياً بثقة أكبر، إذ رغم ارتفاع بعض التقييمات هناك فرص في الأسواق العالمية".

وتابع: "الجائحة تذكير صارخ بهشاشتنا لدرجة أنها دفعتنا لمواجهة التهديد العالمي لتغير المناخ بقوة أكبر، لقد ذكرتنا الجائحة أن أكبر الأزمات سواء كانت طبية أو بيئية تتطلب استجابة عالمية وطموحة".

ولفت إلى أن الأسواق بدأت تشعر مخاطر المناخ في قيمة الأوراق المالية قبل كورونا ما أعاد تخصيص رؤوس الأموال.

ونوه بأن الحكمة السائدة كانت أن أزمة كورونا ستحول التركيز بعيدا عن المناخ لكن حدث العكس تماماً وتسارعت عملية إعادة تخصيص رؤوس الأموال بشكل أسرع من المتوقع.

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