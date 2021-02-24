ما هو التوجه الاستثماري لـ"بلاك روك"؟

يرتكز التوجه الاستثماري لـ"بلاك روك" على خفض التركيز على السندات الحكومية والأصول الائتمانية للمدى الطويل والتركيز على الأسهم.

ويشير إلى أن توقعات التضخم لا تشجع على الاستثمار في السندات، في حين أن التقييمات العالية للأسهم تشجع عليها.

بالمقابل، يلفت إلى أن توقعات التضخم أدت لتزايد العوائد على سندات الخزانة الأميركية مؤخراً، مشيرا إلى تفضيل الأوراق المالية المحمية من التضخم (TIPS).

يفضل "بلاك روك" السندات ذات العوائد العالية عن سندات الدرجة الاستثمارية للأجل القريب.

وتفضيل أسهم الدول المتقدمة التي تعمل لمكافحة التغير المناخي، كما بعض الأسهم الدورية وأسهم التكنولوجيا والرعاية الصحية للأجل القريب.

سيستفيد قطاع التكنولوجيا على المدى الطويل مع التغييرات الهيكلية التي يشهدها لكن قد يتأثر بارتفاع نسب الضرائب على الشركات وتنظيم أقوى من السلطات، وفق بلاك روك.