.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ما هو التوجه الاستثماري لـ"بلاك روك"؟

وول ستريت

ما هو التوجه الاستثماري لـ"بلاك روك"؟

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يرتكز التوجه الاستثماري لـ"بلاك روك" على خفض التركيز على السندات الحكومية والأصول الائتمانية للمدى الطويل والتركيز على الأسهم.

ويشير إلى أن توقعات التضخم لا تشجع على الاستثمار في السندات، في حين أن التقييمات العالية للأسهم تشجع عليها.

بالمقابل، يلفت إلى أن توقعات التضخم أدت لتزايد العوائد على سندات الخزانة الأميركية مؤخراً، مشيرا إلى تفضيل الأوراق المالية المحمية من التضخم (TIPS).

يفضل "بلاك روك" السندات ذات العوائد العالية عن سندات الدرجة الاستثمارية للأجل القريب.

وتفضيل أسهم الدول المتقدمة التي تعمل لمكافحة التغير المناخي، كما بعض الأسهم الدورية وأسهم التكنولوجيا والرعاية الصحية للأجل القريب.

سيستفيد قطاع التكنولوجيا على المدى الطويل مع التغييرات الهيكلية التي يشهدها لكن قد يتأثر بارتفاع نسب الضرائب على الشركات وتنظيم أقوى من السلطات، وفق بلاك روك.

اختيار المحررين

خبير بريطاني بالأمراض المعدية: الكمامة ستلازمنا 5 سنوات خبير بريطاني بالأمراض المعدية: الكمامة ستلازمنا 5 سنوات
شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس

الأكثر قراءة

وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا
وفاة رجل أعمال مصري كبير وفاة رجل أعمال مصري كبير
مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا
آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا
البيت الأبيض: بايدن أكد للملك سلمان التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية البيت الأبيض: بايدن أكد للملك سلمان التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية
سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة

قبل أن تذهب

حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا
حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا

اكتشف المزيد