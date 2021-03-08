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المركزي السعودي يمدد فترة برنامجي "تأجيل الدفعات" و"التمويل المضمون"

ساما

المركزي السعودي يمدد فترة برنامجي "تأجيل الدفعات" و"التمويل المضمون"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن البنك المركزي السعودي تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات، وهو أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص مدة 3 أشهر إضافية تنتهي نهاية يونيو المقبل، وذلك للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا.

كما مدد المركزي فترة برنامج التمويل المضمون لمدة عام إضافي حتى الـ14 من مارس عام 2022، وذلك بهدف تعزيز مساهمة البنك المركزي في دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه العام الماضي بلغ نحو 99 ألف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 124 مليار ريال.

بينما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 5 آلاف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 8 مليارات ريال.

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