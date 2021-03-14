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مخطط دبي الحضري 2040.. الخطة السابعة في تاريخ الإمارة

اقتصاد دبي

مخطط دبي الحضري 2040.. الخطة السابعة في تاريخ الإمارة

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دبي - العربية.نت

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اعتمدت دبي مخططها الحضري الجديد حتى العام 2040 الهادف لأن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

وستتضاعف مساحات الأنشطة الاقتصادية والترفيهية مرة ونصفا، وستزيد أطوال شواطئ دبي 400% خلال العشرين عاما المقبلة.

وبحسب المخطط سيكون 60% من مساحة دبي محميات طبيعية.

وأكد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد بتغريدة في تويتر اليوم السبت، أن هدف مخطط دبي الحضري الجديد هو تخطيط الحياة في دبي خلال 20 عاما قادمة.

وقال إن المخطط الحضري يهدف إلى توفير جودة معيشية للسكان تكون الأفضل والأرقى عالمياً، والاستعداد للتطورات السكانية والاقتصادية الكبرى القادمة في دبي.

وتتوقع الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040 زيادة سكانية بنسبة 76% إلى 5.8 مليون شخص بحلول عام 2040.

ومن المتوقع أن يعيش 55% من السكان على بُعد 800 متر (0.5 ميل) من وسائل النقل العام، وفقا لتغريدة أخرى لولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد.

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