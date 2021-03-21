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هذه تفاصيل صفقة الخطوط السعودية لشراء الطائرات

اقتصاد السعودية

هذه تفاصيل صفقة الخطوط السعودية لشراء الطائرات

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العربية.نت

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قالت الخطوط الجوية العربية السعودية في بيان إنها وقعت اتفاق تمويل قيمته 11.2 مليار ريال (3 مليارات دولار) للمساعدة على تمويل طائرات طلبت شراءها.

وأوضحت الشركة أن المبلغ يغطي المتطلبات التمويلية حتى منتصف 2024، وسيسهم في تمويل شراء 73 طائرة طلبتها بالفعل.

ووقعت الخطوط السعودية الاتفاقيات مع مصرف الراجحي والبنك السعودي البريطاني والبنك العربي الوطني وسامبا وبنك الجزيرة وبنك البلاد، في حين أسدى إتش إس بي سي السعودية المشورة في الصفقة.

وطلبت الشركة طائرات إيرباص أيه320-نيو وأيه321-نيو وأيه321-إكس.إل.آر وبوينغ 787-10.

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