ما هي النتائج المالية لأكبر شركات النفط عالمياً لعام 2020؟

هذه أبرز النتائج المالية لأكبر شركات النفط عالمياً لعام 2020 والنفقات الرأسمالية المتوقعة لـ2021:

1- أرامكو: تراجعت أرباحها بنسبة 44% إلى 49 مليار دولار، مقارنة بـ2019، والنفقات الرأسمالية المتوقعة عند 35 مليار دولار لـ2021.

2- شل: تراجعت أرباحها إلى 4.85 مليار دولار مقارنة بـ16.5 مليار دولار في 2019، والنفقات الرأسمالية المتوقعة بين 19و 22 مليار دولار.

3- توتال: أيضا تراجعت أرباحها إلى 4.06 مليار دولار مقارنة بـ11.8 مليار دولار في 2019، والنفقات الرأسمالية المتوقعة عند 12 مليار دولار.

4- شيفرون: تكبدت خسائر بـ5.54 مليار دولار، مقارنة بأرباح بـ2.92 مليار دولار في 2019.. والنفقات الرأسمالية المتوقعة عند 14 مليار دولار في 2021.

5- بي بي ( BP ) البريطانية: تكبدت خسائر بقيمة 5.7 مليار دولار مقارنة بأرباح بـ10 مليارات دولار في 2019.. والنفقات الرأسمالية المتوقعة عند 13 مليار دولار.

6- إكسون موبيل: تكبدت خسائر ضخمة بـ22.44 مليار دولار، مقارنة بأرباح بـ14.34 مليار دولار في 2019.. والنفقات الرأسمالية المتوقعة بين 16 و19 مليار دولار في 2021.