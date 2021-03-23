محللون: عمليات جني الأرباح تضغط على المؤشرات المصرية

يرى العضو المنتدب لدى بلوم لتداول الأوراق المالية محمد فتح الله، في مقابلة مع "العربية"، أن التراجعات التي تشهدها البورصة المصرية تعود إلى عمليات البيع على الأسهم الصغيرة.

وتتواصل خسائر مؤشرات البورصة المصرية لتلامس 8% خلال 3 جلسات.