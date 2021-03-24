قناة السويس.. خفض رسوم العبور عدة مرات مع تراجع التجارة

قامت إدارة قناة السويس في 2020 بتخفيض رسوم العبور عدة مرات بسبب تراجع التجارة العالمية بسبب كورونا.

وقررت منح خفض قدره 48% في رسوم المرور بالقناة لناقلات النفط التي تزيد حمولتها على 250 ألف طن.

وقد تم منح السفن "حاملات السيارات " القادمة من موانئ شمال غرب أوروبا حتى ميناء Santander والمتجهة مباشرة إلى ميناء "Port Klang" في سنغافورة وما شرقه من موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى، تخفيضاً قدره 8% من رسوم العبور العادية.

كما قرر منح مجموعة من السفن تخفيضا لرسوم العبور يصل إلى 50%، تشمل سفن الركاب والسفن السياحية المحملة بالركاب فقط.