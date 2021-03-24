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قناة السويس.. خفض رسوم العبور عدة مرات مع تراجع التجارة

قناة السويس

قناة السويس.. خفض رسوم العبور عدة مرات مع تراجع التجارة

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العربية.نت

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قامت إدارة قناة السويس في 2020 بتخفيض رسوم العبور عدة مرات بسبب تراجع التجارة العالمية بسبب كورونا.

وقررت منح خفض قدره 48% في رسوم المرور بالقناة لناقلات النفط التي تزيد حمولتها على 250 ألف طن.

وقد تم منح السفن "حاملات السيارات " القادمة من موانئ شمال غرب أوروبا حتى ميناء Santander والمتجهة مباشرة إلى ميناء "Port Klang" في سنغافورة وما شرقه من موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى، تخفيضاً قدره 8% من رسوم العبور العادية.

كما قرر منح مجموعة من السفن تخفيضا لرسوم العبور يصل إلى 50%، تشمل سفن الركاب والسفن السياحية المحملة بالركاب فقط.

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