كيف ينعكس دمج نشاط أبراج زين وموبايلي مالياً على الشركتين؟

قال الرئيس التنفيذي لشركة تقنيات مكيال المالية هشام أبو جامع، إنه من المبكر معرفة كيفية المعالجة المحاسبية التي ستتم بها تسوية دمج أبراج الاتصالات بين زين وموبايلي.

وتوقع دمج أبراج الشركتين للاستفادة من التغطية.

واستبعد أبو جامع أن يكون للخطة تأثير مالي على الشركتين إلا في حال تخفيض عدد الأبراج.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد وافقت يوم أمس على اندماج أعمال أبراج الاتصالات لدى كل من شركتي زين وموبايلي.

وسيتم توحيد الأعمال تحت كيان تجاري جديد مسجل في المملكة باسم شركة الأبراج.

ومن المتوقع أن تمتلك شركة "الأبراج" بعد دمج الأعمال أكثر من 18,000 برج، حيث بلغت القيمة الإجمالية لأصول معدات شبكات الاتصالات كما في نهاية ديسمبر 2020 ما قيمته 18.9 مليار ريال سعودي لدى موبايلي، بينما بلغت أصول معدات الاتصالات في شركة زين السعودية 6.1 مليار ريال سعودي.