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هذه اكتتابات 2021 في سوق السعودية

سوق السعودية

هذه اكتتابات 2021 في سوق السعودية

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دبي - العربية.نت

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استقبلت السوق السعودية 3 وافدين جدد في العام 2021: شركة الخريف للمياه والطاقة (في السوق الرئيسي)، ذيب لتأجير السيارات (الرئيسي) وحديد وطني الذي تم إدراجها في سوق الموازية "نمو".

بينما هناك 4 شركات قد حصلت على الموافقة للإدراج في السوق السعودية، وهي: مصنع فش فاش للمواد الغذائية، شركة توزيع الغاز الطبيعي، الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيمياوية وشركة أبناء محمد حسن الناقول.

في وقت أعلنت وحدة stc للحلول وأكوا باور عن نيتهما لطرح أسهمهما للاكتتاب العام.

أمّا الشركات التي تدرس طرح أسههما، وفق المصادر فهي: العبيكان للزجاج، ومستشفيات المانع، والعثيم مول، وشركة علم، وتطبيق "جاهز"، والنهدي الطبية ووحدة سابك للبتروكيماويات المتخصصة.

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