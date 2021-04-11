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صناديق الأسهم استقبلت في 5 أشهر تدفقات فاقت 12عاماً!

الأسواق العالمية

صناديق الأسهم استقبلت في 5 أشهر تدفقات فاقت 12عاماً!

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دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات بنك أوف أميركا أن قيمة التدفقات النقدية التي استقطبتها صناديق الأسهم خلال الأشهر الخمسة الأخيرة تجاوزت إجمالي التدفقات المسجلة خلال الأعوام الاثني عشر الماضية.

وبلغت قيمة التدفقات النقدية إلى صناديق الأسهم 576 مليار دولار منذ نوفمبر العام الماضي، وذلك بالمقارنة مع تدفقات إجمالية بلغت 452 مليار دولار خلال الأعوام الاثني عشر الماضية.

وقد أدت سياسات التيسير النقدي والتحفيز المالي إلى ارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق الأسهم.

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