بايدن يؤكد دعم الحزبين لتشريع تمويل صناعة أشباه الموصلات

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتشريع تمويل صناعة أشباه الموصلات.

أتى ذلك خلال اجتماعه مع مسؤولين تنفيذيين من 20 شركة كبرى لمناقشة النقص العالمي في الرقائق، وكيفية توزيع حزمة الاستثمارات في البنية التحتية التي اقترحها بايدن نحو 300 مليار دولار لتعزيز قطاع الصناعات التحويلية.

من بينها 50 مليار دولار لإنتاج وبحوث الرقائق الإلكترونية و50 مليار دولار لمراقبة الطاقة الصناعية المحلية، إضافة إلى 46 مليار دولار لدعم تصنيع الطاقة النظيفة ودعم الابتكار.