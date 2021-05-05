هذه أبرز أرقام ميزانية السعودية للربع الأول 2021

تراجع العجز في الميزانية السعودية للربع الأول، بنسبة 79% إلى 7.4 مليار ريال على أساس سنوي.

إذ عمدت السعودية إلى تنفيذ خطوات لاحتواء عجز الميزانية، منها: زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% وإلغاء بدل غلاء معيشة، وارتفاع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات 75% إلى 53.7 مليار ريال .

مادة اعلانية

وتشمل الضرائب على السلع والخدمات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.

على صعيد الإيرادات، فقد نمت الإيرادات 6.6% إلى 204.8 مليار ريال على أساس سنوي.

وأكثر تفصيلاً، تراجعت الإيرادات النفطية 9% إلى 116.6 مليار ريال، بينما نمت الإيرادات غير النفطية 39% إلى 88.2 مليار ريال.

وتراجعت المصروفات 6% إلى 212.2 مليار ريال على أساس سنوي.

وارتفع الدين العام 25% إلى 901.4 مليار ريال على أساس سنوي.