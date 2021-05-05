هذه مسيرة المحتوى المحلي في المملكة العربية السعودية

ظهر مصطلح المحتوى المحلي لأول مرة عام 2016 مع إطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لرؤية 2030.

وتم تأسيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتحقيق حزمة من مستهدفات الرؤية في العام 2018.

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بعد عام وتحديدا في 2019، تم إطلاق الهيئة لمبادرة شراكات المحتوى المحلي وتأسيس مجلس تنسيق المحتوى المحلي.

إلى جانب المشاركة في صياغة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديدة.

العام الماضي، تم إصدار القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية لقطاع الدواء والمستحضرات الطبية.