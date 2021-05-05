.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

هذه مسيرة المحتوى المحلي في المملكة العربية السعودية

اقتصاد السعودية

هذه مسيرة المحتوى المحلي في المملكة العربية السعودية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ظهر مصطلح المحتوى المحلي لأول مرة عام 2016 مع إطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لرؤية 2030.

وتم تأسيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتحقيق حزمة من مستهدفات الرؤية في العام 2018.

بعد عام وتحديدا في 2019، تم إطلاق الهيئة لمبادرة شراكات المحتوى المحلي وتأسيس مجلس تنسيق المحتوى المحلي.

إلى جانب المشاركة في صياغة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديدة.

العام الماضي، تم إصدار القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية لقطاع الدواء والمستحضرات الطبية.

اختيار المحررين
"من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال".. قصة صورة خطفت قلوب المصريين 
فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك
الأكثر قراءة
خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم "غير صحية"
مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل
قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير
مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر
رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. "أجمد واحد بالعالم"
سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. "العربية.نت" تكشف قصتها!
قبل أن تذهب
ميليشيات عراقية تخطط للإطاحة بالكاظمي
ميليشيات عراقية تخطط للإطاحة بالكاظمي
اكتشف المزيد