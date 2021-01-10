أصدرت فيه الأهلي كابيتال توقعاتها لنتائج الربع الرابع من العام الماضي للشركات السعودية، من أبرزها توقعها تسجيل سابك أرباحا بـ 1.6 مليار ريال، والمتقدمة 205 ملايين ريال.

وتتوقع الشركة أيضا تسجيل سبكيم أرباحا بـ 195 مليون ريال، فيما تتوقع أن تسجل بتروكيم أرباحا بـ 174 مليون ريال، وSTC أرباحا قدرها 2.5 مليار ريال.

وتشير توقعات الأهلي كابيتال إلى أن أرباح موبايلي ستبلغ 69 مليون ريال، فيما ستبلغ أرباح زين 274 مليون ريال.

وتتوقع أيضا أن يحقق مصرف الراجحي أرباحا بـ 2.68 مليون ريال، ومصرف الإنماء أرباحا بـ 633 مليون ريال، والبنك السعودي الفرنسي أرباحا بـ 360 مليون ريال.