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هذه توقعات توزيع البنوك الكويتية لأرباح 2020 

بورصة الكويت

هذه توقعات توزيع البنوك الكويتية لأرباح 2020 

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دبي - العربية.نت

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قال المستشار الاقتصادي لمجموعة إنتركونتينتال، علي العنزي، إن استقالة الحكومة الكويتية لم تؤثر على أداء السوق الكويتية، إذ يشهد السوق ارتفاعاً على مدار الجلسات الخمسة لهذا الأسبوع.

وأضاف في حديثه مع العربية أن الأسهم كانت قد عكست احتمالية استقالة الحكومة على سعرها، قبل تقديم الحكومة لاستقالتها، وبالتالي عندما حدثت الاستقالة لم يكن هناك تأثير.

وتوقع أن تقوم بعض البنوك بتوزيع أرباح في صورة نقدية، فيما ستقوم البنوك الأخرى بتوزيع أرباح في صورة أسهم مجانية لزيادة رأسمالها، وذلك للوفاء بمتطلبات البنك المركزي.

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