قال الخبير السعودي في التجارة الدولية، فواز العلمي، إن الفرص الاستثمارية التي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي، يريد أن يوضح للعالم من خلالها أن المملكة بدأت تنتقل من التنافسية النمطية التي تعتمد على النفط والغاز والمعادن إلى التنافسية الإبداعية والتي تعتمد على العقل والفكر والمعرفة، وهي بدائل جيدة للبيئة، ومساعدة للنمو ومحرك اقتصادي مهم للعالم.

وأضاف العلمي في حديثه مع العربية أن ما يعزز رؤيته تلك هو أن أول مشروع لمشروع في نيوم يتم الإعلان عنه هو مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، ثم الإعلان عن مشروع ذا لاين الذي يعتمد على الثورة الصناعية الرابعة، وهي مشاريع قائمة على الفكر الإبداعي.