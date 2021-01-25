قال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، إن صندوق الاستثمارات العامة معول عليه أن يقوم بالنهضة الاقتصادية للمملكة، وسيكون محفزا رئيسيا للقطاع الخاص.

وأضاف في حديثه للعربية، أن الاستثمارات الضخمة التي ستضخ في الاقتصاد السعودي سيتزامن معها وجود فرص كبيرة بالسوق.

وتابع: "جميع هذه الأمور تعطي الاقتصاد السعودي مزيدا من العمق والتنوع، حتى الاستثمارات الأجنبية ستقتنص الفرص وسيكون لها دور كبير، إذ أن مثل تلك الفرص المتوفرة في المملكة من الفرص النادرة في العالم".