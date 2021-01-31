قال وسيم جمعة مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات في مقابلة مع "العربية" إن نتائج شركة سابك الإيجابية في الربع الرابع من 2020، جاءت بسبب ارتفاع هامش الربح بين أسعار اللقيم والمنتج النهائي وهو ما دعمه ارتفاع الطلب على البتروكيماويات.

حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أرباحا فصلية في الربع الرابع من 2020، بلغت 2.22 مليار ريال، مقابل خسائر 0.89 مليار ريال، في الربع الرابع من 2019، ومقابل أرباح 1.09 مليار ريال، في الربع السابق بنمو 103.6%.

وقالت سابك إنها حققت أرباحا تشغيلية في الربع الرابع 3.69 مليار ريال، مقابل خسائر تشغيلية 1.44 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت قيمة الأرباح خلال 2020، نحو 40 مليون ريال، مقابل 5.2 مليار ريال، في 2019، بنسبة تراجع 99.3%.

وذكرت الشركة أن سبب تحقيق صافي ربح خلال الربع الحالي يعود إلى الزيادة في الكميات المباعة وانخفاض في متوسط تكلفة المبيعات بالإضافة الى عكس مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية، الصافي - بمبلغ 0.3 مليار ريال، بلغت حصة سابك منها 0.3 مليار ريال.

يذكر أنه في الربع الرابع من عام 2019 قد تم تسجيل مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية بقيمة 2.8 مليار ريال، بلغت حصة سابك منها 1.3 مليار ريال.

فيما يتعلق بتراجع الأرباح السنوية قالت سابك إن ذلك يعود لانخفاض متوسط أسعار بيع معظم المنتجات بالإضافة إلى تسجيل مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية والرأسمالية.