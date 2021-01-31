توقع رئيس شركة جرير محمد العقيل أن تواصل الشركة استراتيجيتها التوسعية في 2021 والأعوام المقبلة، فيما يتعلق بافتتاح المزيد من المعارض بواقع بين 5 و6 فروع سنويا.

وتعتزم جرير افتتاح 6 معارض هذه السنة.

العقيل قال إن الشركة حققت نموا في المبيعات بنسبة تصل إلى 6% خلال الربع الرابع من 2020.

"شهدت مبيعات الإلكترونيات نموا كبيرا في 2020، مع العمل عن بعد، ولكن العودة للمدارس المتوقعة في النصف الثاني من العام الجاري ستزيد المبيعات المكتبية".

وقال إن العام الحالي سيشهد أيضا ارتفاعا في مبيعات المواد المدرسية والكتب والتي تراجعت العام الماضي بسبب الجائحة، فيما قد تتراجع مبيعات أجهزة الكمبيوتر.

وكانت جرير قد أعلنت ارتفاع أرباحها في الربع الرابع من 2020 إلى 287.6 مليون ريال، محققة نموا بنسبة 4%.

وحققت الشركة أرباحا سنوية بلغت 1.002 مليار ريال في 2020، مقابل 990 مليون ريال في 2019، بنمو 1.8%.

وبلغت الأرباح التشغيلية لشركة جرير 1.1 مليار ريال، مقابل 1.07 ميار ريال في 2019، بنمو 2.7%.

وقالت الشركة إنه على الرغم من انخفاض مبيعات التجزئة والجملة للمستلزمات المدرسية والمكتبية والتي تأثرت سلباً بتحول نمط الدراسة إلى التعليم عن بعد للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا إلا أن الارتفاع في مبيعات التجزئة لأقسام الإلكترونيات والكمبيوتر ومستلزماته والمستلزمات الفنية وألعاب الفيديو قد ساهم في ارتفاع اجمالي المبيعات بنحو 10.5%.