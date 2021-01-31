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دبي تلزم الشركات بإدراج أسهمها محليا قبل إدراجها في الخارج

سوق دبي

دبي تلزم الشركات بإدراج أسهمها محليا قبل إدراجها في الخارج

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دبي - العربية.نت

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أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوما يتضمن إلزام الشركات المحلية إدراج أسهمها محليا قبل السعي لإدراجها في الخارج.

أما بالنسبة للشركات غير المحلية، فعليها إدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية في دبي إذا كان نصف إجمالي أرباحها السنوية ( كحد أدنى) ناجم عن مزاولة أنشطتها في الإمارة/ أو إذا كان نصف أصولها كحد أدنى موجود في إمارة دبي.

وفي هذا السياق، سيتوجب على الشركات إدراج أسهمهم في دبي بعد سنة من الوصول إلى تلك النسب كحد أقصى.

ومن ناحية أخرى، ستتمكن الشركات الخاصة من طرح أسهمها في الأسواق المالية من بعد الالتزام بالمتطلبات والقوانين المطلوبة للإدراج.

مقابلة مع حسام الحسيني عضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين، للحديث عن أداء أسواق الأسهم الإماراتية.

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