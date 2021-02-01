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لعبة GameStop.. الرابحون والخاسرون

الأسواق العالمية

لعبة GameStop.. الرابحون والخاسرون

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دبي - العربية.نت

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في وقت خسرت صناديق التحوط مليارات الدولارات في حرب GAMESTOP، جنى بعض مسؤولي الشركة ملايين الدولارات من الصعود الصاروخي لسهم GAMESTOP

-رايان كوهين ارتفعت قيمة حيازته لأسهم GAMESTOP من 75 مليون دولار إلى 1.3 مليار دولار

-دونالد فوس ارتفعت قيمة حيازته لأسهم GAMESTOP من 12.5 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار

-جورج شيرمان قفزت قيمة حيازته لأسهم GAMESTOP من 45 مليون دولار إلى 1.13 مليار دولار

-جيمس بيل زادت قيمة حيازته لأسهم GAMESTOP من 9.9 مليون دولار إلى 247 مليون دولار

-قفزة غير مسبوقة لسهم شركة GAMESTOP بأكثر من 1600% خلال شهر يناير 2021

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