في وقت خسرت صناديق التحوط مليارات الدولارات في حرب GAMESTOP، جنى بعض مسؤولي الشركة ملايين الدولارات من الصعود الصاروخي لسهم GAMESTOP

-رايان كوهين ارتفعت قيمة حيازته لأسهم GAMESTOP من 75 مليون دولار إلى 1.3 مليار دولار

-دونالد فوس ارتفعت قيمة حيازته لأسهم GAMESTOP من 12.5 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار

-جورج شيرمان قفزت قيمة حيازته لأسهم GAMESTOP من 45 مليون دولار إلى 1.13 مليار دولار

-جيمس بيل زادت قيمة حيازته لأسهم GAMESTOP من 9.9 مليون دولار إلى 247 مليون دولار

-قفزة غير مسبوقة لسهم شركة GAMESTOP بأكثر من 1600% خلال شهر يناير 2021