قال كبير استراتيجيي الأسواق في Tradepedia، حبيب عقيقي، بعد الارتفاع الذي شهده الدولار خلال الفترة الماضية من الضروري أن يمر بتصحيح.

وأضاف للعربية أنه يتشكل الآن نمط انعكاسي صعودي، مؤكدا أن إقرار حزم التحفيز الأميركية سيضغط على الدولار، لكنه توقع أن يعاود الدولار الارتفاع مع تحسن أوضاع كورونا.

وتابع: "الانفراجة قريبة، وقد تكون بالنصف الثاني، واللقاحات ستكون متوفرة، ما يعزز الدورة الاقتصادية".

ومع ارتفاع معدلات التضخم ستتوجه الحكومات لتقليص عمليات التيسير، وبطبيعة الحال الأمر سيحدث في الولايات المتحدة، الأمر الذي يصعد بالدولار، مع ارتفاع عوائد السندات وعوائد الدولار الأميركي.