قال كبير محللي الأسواق في FXPRIMUS، دانيال تقي الدين، إن ما حدث بالأسواق الأميركية غير مسبوق من ناحية المستثمرين الأفراد.

وأوضح في حديثه للعربية أن ما يحدث اليوم بعيد كل البعد عن أساسيات السوق. وأوضح أن إمكانية تحريك السوق من قبل هؤلاء المستثمرين الأفراد أصبحت كبيرة.

وتوقع أن يتحرك السوق والجهات التنظيمية لتقنين تلك التداولات. وقد يكون النموذج الذي تعمل به منصة روبن هوود به تعارض مصالح أيضا، وبالتالي من الممكن فرض قيود أو أطر تنظيمية عليها.