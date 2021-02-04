قال أستاذ إدارة في جامعة الكويت الدكتور نواف العبد الجادر إن في الكويت تواجه خطورة كبيرة بسبب نفاذ السيولة النقدية بعد أن جرى استنفاد الاحتياطي العام بالكامل.

وأضاف للعربية أن من أفضل الحلول للحصول على سيولة هو إقرار قانون الدين العام الذي يساعد الكويت على الاقتراض لسد عجز الموازنة.

وأوضح أن من أحد الحلول المطروحة هو الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى نفاده وهو ما سيؤثر على حقوق الأجيال القادمة وعلى تصنيف الكويت السيادي.